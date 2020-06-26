Банк России объявил о продлении ряда мер, введенных в марте 2020 года во время эпидемии коронавируса, с 1 июля до 30 сентября.

Банк России объявил о продлении ряда мер, введенных в марте 2020 года во время эпидемии коронавируса, с 1 июля до 30 сентября.Регулятор продлил возможность с 1 июля до 30 сентября 2020 года для банков продолжать обслуживание клиентов в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.При этом регулятор не стал продлевать возможность обслуживания банковских карт с истекшим сроком действия.Эти меры были введены на период самоизоляции, когда многие банковские офисы, как и многие организации, были закрыты.