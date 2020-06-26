В Заполярье установят мемориал жертвам авиакатастрофы, произошедшей в Шереметьеве 5 мая 2019 года. Он появится на месте захоронения жертв трагедии рейса Москва — Мурманск. Тогда при посадке возникло возгорание, погиб 41 пассажир.

В Заполярье установят мемориал жертвам авиакатастрофы, произошедшей в Шереметьеве. Он появится на месте захоронения жертв трагедии рейса "Москва — Мурманск".Как напоминает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", 5 мая 2019 года во время планового полета из Москвы в Мурманск авиалайнер вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Но при посадке возникло возгорание. Из 78 человек на борту выжили 37. Погиб 41 пассажир. В их числе было 26 жителей Мурманской области, из них девять мурманчан. Восемь захоронений теперь расположено на одном участке городского кладбища.Сейчас есть два проекта благоустройства места захоронения жертв авиакатастрофы. По словам главы муниципального образования г. Мурманск Андрея Сысоева, на протяжении года архитекторы разрабатывали предложения по обустройству территории. Сегодня оба варианта обсуждались в мэрии на встрече с родственниками погибших. Именно им решать, каким в итоге станет мемориал.Все расходы возьмет на себя администрация Мурманска. Как отметил ее глава Евгений Никора, трагедия 5 мая коснулась всех жителей региона, никого не оставила равнодушным. Важно сохранить память о тех, кто погиб в этой авиакатастрофе, сказал он.