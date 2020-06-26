Всемирная метеорологическая организация объявила о фиксации новых рекордов по протяжённости и продолжительности молний.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о фиксации новых рекордов по протяжённости и продолжительности молний.31 октября 2018 года молния над Южной Бразилией протянулась в горизонтальном направлении на 709±8 километров. Между прочим, это больше расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом.Предыдущий рекорд составлял 321 километр и был зафиксирован 20 июня 2007 года в США. Тем самым рекордная протяжённость молнии увеличилась более чем вдвое.Обновился и рекорд продолжительности. 4 марта 2019 года над Северной Аргентиной вспыхнула молния, которая не угасала в течение 16,73 секунды. До этого самым продолжительным считался разряд, просуществовавший 7,74 секунды. Этот рекорд был зафиксирован 30 августа 2012 года на юге Франции.Новые данные о рекордных молниях были получены благодаря спутникам, запущенным странами Европы, США и Китаем."Вполне вероятно, что существуют ещё более экстремальные явления, и мы сможем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний", — отмечает Рэндэлл Червени (Randall Cerveny) из ВМО.На карте показан регион, над которым распростёрлась самая протяжённая молния в истории наблюдений.Иллюстрация WMO.Напомним, что 28 июня отмечается Международный день защиты от молнии.Это грозное природное явление продолжает уносить человеческие жизни. Люди гибнут не только непосредственно от электрических разрядов, но и от вызванных ими пожаров.Так, вызванный молнией пожар на нефтехранилище в Египте в 1994 году стоил жизни 469 людям (!). А в 1975 году в Зимбабве молния попала в хижину, убив 21 человека.Тем не менее во время грозы безопаснее находиться внутри здания, чем на открытом воздухе. ООН рекомендует пользоваться правилом "30-30": если между вспышкой молнии и ударом грома прошло менее 30 секунд (это означает, что разряд произошёл поблизости), то выходить из дома можно только через 30 минут после последней такой вспышки.Дальнейшее изучение молний поможет не только проникнуть в тайны природы, но и сделать человечество более защищённым перед стихией.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, что при ударе молнии образуется антиматерия. Говорили мы и о том, как вызвать искусственную молнию с помощью лазера.