Доктор Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о препаратах, которые способны вызывать аритмию. Среди них, в частности, капли в нос, к которым человек привыкает, как к наркотикам. Кроме того, с большой осторожностью врач призвал относиться к употреблению китайских БАДов,

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о препаратах, которые способны вызывать аритмию.Среди них, в частности, капли в нос, к которым человек привыкает, как к наркотикам. Однако есть и еще одна опасность: они могут привести к тахикардии и гипертоническим кризом.Кроме того, с большой осторожностью врач призвал относиться к употреблению БАДов, которые также могут вызывать аритмию, и рассказал, какие из них нельзя покупать точно."Если на БАДе есть китайские иероглифы, лучше их не покупать. Мы не знаем, что там. Вернее, мы знаем, что в половине случаев того, что там написано, там нет, а в четверти случаев там есть то, чего нет на оболочке. Уж не говоря о том, что мы не умеем читать, что там написано", — поясняет доктор Мясников.Он говорит, что БАДы, особенно чаи, которые обещают снижение веса, "почти в обязательном порядке содержат препараты эфедры", а эфедрин в России запрещен, но в китайских БАДах "есть везде"."Нет ни одного средства для снижения веса с китайскими иероглифами, которые бы не содержали эфедру. Это мощнейший стимулятор: вы перестаёте спать, вы начинаете нервничать. Ну, такой кокаиноподобный эффект. Поэтому с этим надо быть очень аккуратными", — предупреждает врач.Также среди препаратов, которые вызывают тяжелую аритмию и ведут к негативным последствиям для здоровья, он отнес любые мочегонные и слабительные.Употребляя их, человек выводит из организма огромное количество необходимых ему элементов."Это часто бывает у мальчиков и девочек, которые пытаются следить за фигурой, которые вызывают у себя рвоту, выпивают горстями мочегонные, слабительные, и потом страдают. Это серьезная вещь может кончиться плохо. И кончается плохо. Это лечат психиатры, но после того, как мы спасаем таких мальчиков и девочек в реанимациях. У меня было много таких больных. Много умирало. Тяжелые ситуации", — предупреждает врач Александр Мясников.