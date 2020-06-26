Инвесткомпания Романа Абрамовича Millhouse становится одним из акционеров компании Яндекс, совместно с компаниями Александра Абрамова и Александра Фролова, а также банком ВТБ Капитал

Роман Абрамович приобретает долю в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", сообщает Bloomberg.Инвесткомпания Романа Абрамовича Millhouse становится одним из акционеров компании "Яндекс", совместно с компаниями Александра Абрамова и Александра Фролова, а также банком "ВТБ Капитал" (инвестиционное подразделение ВТБ) купили долю Яндекса в рамках продажи акций на $1 млрд для финансирования роста и стратегических проектов.Вчера акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подорожав на 3,1% до 3450 рублей за штуку в начале торгов на "Московской бирже". Причиной стали новости о привлечении 400 млн долларов, что вдвое больше запланированного ранее уровня.В ходе ускоренного размещения акций российская компания смогла продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу. Ранее через ускоренное размещение акций планировалось привлечь 200 миллионов долларов, а всего в рамках дополнительного привлечения средств "Яндекс" рассчитывал продать новые акции на сумму 800 млн долларов. Теперь компания намерена привлечь 1 миллиард долларов от продажи новых акций.Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю". Ранее "Яндекс" и "Сбербанк" объявили, что прекращают сотрудничество по своим совместным предприятиям.Всего рамках разделения активов, "Яндекс" потратит около 570 миллионов долларов. Долю в "Яндекс.Маркете" российский поисковик будет выкупать у "Сбербанка" за 42 миллиарда рублей. Сбербанк же выкупит долю партнера в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей и станет единственным владельцем сервиса.Таким образом, "Яндекс" по итогам выкупа доли и продажи акций нарастит кэш примерно на $430 млн. Сделку со "Сбербанком" планируется завершить в третьем квартале после одобрения Федеральной антимонопольной службой России.