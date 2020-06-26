В Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в громком убийстве в районе Тиргартен в Берлине. Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга. Он мог участвовать в подготовке убийства.

В Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в громком убийстве в Берлине. Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга. Он мог участвовать в подготовке убийства.По данным немецкого СМИ, подавая документы на шенгенскую визу, россиянин предоставил "подозрительные данные". Правоохранители нашли в них "удивительные параллели" с теми сведениями, которые "использовал для своей подставной личности" другой подозреваемый – Вадим Красиков. Как указывает издание, оба они указывали, в частности, что работают в петербургской компании ЗАО "Руст". Кроме того, отмечается, что за несколько месяцев до преступления оба россиянина находились в подмосковном городе Орехово-Зуево."Там тренируются специальные силы ФСБ. Еще одно совпадение?" – задаются вопросом немецкие журналисты.Следователи полагают, что Роман Д. – не настоящее имя вероятного подозреваемого. Впрочем, пока им не удалось подтвердить, что он причастен к преступлению. Однако в Генпрокуратуре ФРГ считают, что он сыграл значительную роль в организации убийства.Летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен был убит грузинский гражданин чеченского происхождения Торнике К. Власти ФРГ утверждают, что просили Россию помочь в расследовании преступления, но та отказала. В этой связи Германия объявила персона нон грата двух российских дипломатов. Москва в ответ на это объявила о высылке двух работников немецкой дипмиссии.Власти Германии полагают, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков (ранее также называлась фамилия Соколов) получил "заказ" из российского государственного ведомства. Он должен был ликвидировать Торнике К. (он же – Зелимхан Хангошвили), который в начале 2000-х годов воевал в Чечне на стороне сепаратистов.19 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Тиргартене оставляет за Германией право ввести новые санкции в отношении России.