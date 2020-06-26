Почти каждый десятый российский избиратель выразил свое отношение к поправкам в Конституцию РФ в первый же день голосования. Из тех, кто зарегистрировался, чтобы дистанционно проголосовать с помощью интернета, выбор сделали более половины.

Почти каждый десятый российский избиратель выразил свое отношение к поправкам в Конституцию РФ в первый же день голосования. При этом из тех, кто зарегистрировался, чтобы дистанционно проголосовать с помощью интернета, выбор сделали более половины. Сейчас, когда на большей части страны избирательные участки уже закрылись, у граждан впереди еще пять дней, чтобы высказать свое мнение.К избирателям в тундре комиссия добирается вертолетом. За день – полтора десятка посадок, иногда – ради единственного, но значимого голоса. Нередко – через болота.Голосование, по сути, только началось, но со своим решением уже определились более 10 миллионов человек, то есть свыше 9 процентов. Но главное сейчас – не цифры, а прозрачность процедуры."Результаты должны быть максимально достоверны. Это главное наше требование, которому следуем неукоснительно", – заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.Постоянно на связи региональные комиссии. В ЦИК поступают данные со всей страны. Внимание уделяется каждому региону, детально обсуждается ход голосования на местах. Журналистам выдают вот такие брошюры: это расписание работы информационного центра, оно сформировано до конца месяца. Брифинги и видеоконференции каждый день.Среди тех, кто приехал сегодня на участки, – спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций."Мы должны заложить такие основы – и предлагаем это сделать в виде поправок в Конституцию, – которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы. Вот это очень важно, – сказал Володин. – Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать Конституцию, поддержать те изменения, которые мы вносим".Голосование специально растянуто во времени, чтобы сделать его максимально удобным и безопасным в период пандемии. Основной день – 1 июля – объявлен выходным. Вопрос номер один – санитарная безопасность. На участках даже ручки выдают одноразовые. Между избирателями – не менее 2 метров."В этот раз сделано очень удобно! Что мы голосуем все 6 дней. Это позволяет, чтобы люди не скапливались, не сталкивались, – сказал лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. – И рекомендую всем нашим гражданам в эти дни пойти, когда им удобно. Чтобы не было проблем. А самое главное, что полностью исключается риск заражения".Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме РФ Сергей Миронов отмечает: "Все меры безопасности соблюдаются, и это правильно. Потому что, к сожалению, обстановка еще тревожная с точки зрения коронавируса. Должен сказать, что разнесение по времени на несколько дней тоже правильное. Потому что, видите, вот народу немного и нету столпотворения".Организацию голосования уже оценили и в семье Ефановых из Липецка. У них 20 детей – свои и приемные. Родители голосуют на дому.Голосовать можно прямо на дому. По правилам, внутрь не заходят: все бесконтактно.В Нижнем Новгороде участок развернут на автозаводе ГАЗ – одном из крупнейших предприятий региона. Но у жителей региона есть выбор."Можно проголосовать дистанционно в электронном виде. Только два региона по стране предоставляют своим гражданам такую возможность: это Москва и Нижегородская область. То есть, по сути, нижегородец сможет проголосовать откуда угодно", – сказал глава региона Глеб Никитин.Онлайн-явка уже более 50 процентов. Многоступенчатая система проверки, резервные копии данных – обмануть высокие технологии не удастся."Технологии уникальные и безопасные. Используются распределенные регистры, блокчейн – для полной неизменности результатов. Все, кто зарегистрировался для голосования онлайн, – не теряйте эту возможность. Проголосовать можно будет быстро, удобно и, самое главное, безопасно", – отметил замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Но одновременно стартовала и другая кампания, направленная на дискредитацию голосования. В соцсетях уже десятки постов о фейковых нарушениях. Вот предупреждение о штрафах, якобы взымаемых за неучастие в электронном голосовании. В правоохранительных органах подчеркивают, что санкции предусмотрены только за реальные нарушения. Это видео об авторучках с исчезающими чернилами на участках, которое появилось на страницах в соцсетях "ВКонтакте" и TikTok, на самом деле снято в прошлом году и в другой стране. Еще одна жалоба размещена на так называемой "Карте нарушений ассоциации "Голос". Москвичка получила отказ на участие в электронном голосовании, но, якобы, все равно смогла проголосовать.Попробуем набрать в поисковой строке сайт, указанный в скриншоте. Сразу появляется надпись "Ваш голос засчитан". Очень простой трюк. Но к настоящему сайту электронного голосования эта страница не имеет никакого отношения.Подобные случаи тщательно отслеживают наблюдатели, проверяет прокуратура. Участки тщательно охраняют – даже ночью. В присутствии наблюдателей и журналистов бюллетени из стационарного ящика перемещают в специальный сейф-пакет. Его опечатывают, подписывают и кладут в сейф под охрану. Прийти и проголосовать сейчас призывают россиян многие артисты и деятели культуры."Я с братом не пропустил ни одного голосования, с момента своего совершеннолетия постоянно ходим, всегда призываем людей голосовать, – говорит знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. – Просто проявить свою гражданскую позицию и выразить свое мнение, готов ты поддержать ту или иную инициативу или того, того или другого кандидата, или нет. Все просто".Общественное наблюдение еще никогда не было таким массовым. Обычно на выборах федерального уровня наблюдателей от 150 до 270 тысяч. Сейчас ожидается в 2-3 раза больше. Внимательно следят и Общественная палата, и оппозиция, и работающие на участках зарубежные эксперты."Я увидел на участках санитайзеры. Кабинки дезинфицируются после каждого голоса. То же самое я видел в Москве. Все очень хорошо подготовлено", – отметил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.Огромную помощь оказывают волонтеры. Уже сейчас общероссийское голосование воспринимается как по-настоящему историческое событие."Мы меняем систему управления, сделаем ее более открытой. И, на мой взгляд, ценность этих поправок как раз в системе и как раз в том, что все это идет вместе. На мой взгляд, даст очень хороший результат", – считает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.Желающих сделать свой выбор все больше.