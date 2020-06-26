По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, получили ранения в результате нападения с холодным оружием в центре шотландского Глазго. Злоумышленник, по данным BBC, был застрелен полицейскими.
По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, получили ранения в результате нападения с холодным оружием в центре шотландского Глазго. Злоумышленник, по данным BBC, был застрелен полицейскими.
Armed police arriving at an incident on West George Street. pic.twitter.com/syP2Suz1C6
— Derek McLaughlin (@D____McLaughlin) June 26, 2020
Подробности ЧП не уточняются, известно лишь, что нападение произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит. По свидетельству очевидцев, из гостиницы вынесли троих раненых на носилках, на земле остался лежать темнокожий мужчина.
Armed police were seen storming a building in Glasgow after a 'serious incident'. There are reports of several people being injured.
Follow the latest: https://t.co/nhLxEsJRMe pic.twitter.com/Vp9YoaLR4n
— LBC News (@LBCNews) June 26, 2020
Федерация полиции Шотландии уточнила, что ранение получил один страж порядка.
BREAKING UPDATE!!
• Reports of 3 people dead
• Started in the hotel
• Multiple people injured.
• Police shot suspect.
• unclearif terror related. #Glasgow #Scotland pic.twitter.com/lZxOlTLcDS
— London & UK Crime.. (@CrimeLdn) June 26, 2020
В настоящее время улица перекрыта, на месте работают следователи.