Авиакомпания Россия запустит прямое авиасообщение из Владивостока в Сочи. Первый прямой рейс полетит уже 6 июля. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю - в понедельник и четверг.

Авиакомпания "Россия" запустит прямое авиасообщение из Владивостока в Сочи. Первый прямой рейс полетит уже 6 июля. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивостока.Перелеты будут осуществляться дважды в неделю — в понедельник и четверг. Как отметил глава дирекции по авиационной коммерции дальневосточного аэропорта Александр Бобров, в настоящий момент туристический рынок переориентируется с международных на внутренние направления."Наиболее привлекательные для нас предложения — Крым и Сочи. Новые регулярные рейсы должны удовлетворить увеличившийся спрос на летние путешествия по данным направлениям", — отметил собеседник.Напомним, Сочи снова открыли для туристов с 21 июня. Отдыхающие больше не должны находиться в обсерваторах в течение двух недель, а при заселении предъявлять справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, отменено ограничение передвижения внутри региона.