Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление - он уверен, что страна вернет себе временно оккупированный Крым. Такое признание было сделано во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление — он уверен, что страна вернет себе временно "оккупированный" Крым. Такое признание было сделано им во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон"."Мы всех вернем — и Крым, и людей. Мы в это верим безумно", — заявил Зеленский.В Херсоне украинскому президенту подарили крымско-татарский флаг и пожелали поднять его в Крыму, сообщает УНИАН. Зеленский отметил, что сохранит презент, разместит его у себя в кабинете, чтобы каждый день помнить о полуострове. "Мы поднимем в Крыму именно этот флаг", — сообщил президент.Намерение Владимира Зеленского прокомментировал глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его словам, обещание украинского президента является пустым.Умеров посоветовал Зеленскому уделять больше внимания суверенитету и символике своей страны. По его словам, украинский лидер опоздал, как и его предшественники, поскольку крымско-татарский флаг с 2014 года поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках. Эйваз отметил, что все крымчане воспринимают это радостно, сообщает РИА Новости.С 2010 года 26 июня крымские татары отмечают День крымско-татарского флага, который представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой.