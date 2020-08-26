Установлено, что пока один из подозреваемых отвлекал охранника, другой в это время зашел через незапертую дверь в складское помещение и совершил хищение восьми коробок с различным товаром...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району г. Москвы задержали подозреваемых в краже товара из магазина.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 32-летний руководитель торговой точки на улице Адмирала Макарова. Мужчина сообщил, что из магазина был похищен товар на общую сумму свыше 465 тысяч рублей. О хищении заявитель узнал в ходе просмотра камер видеонаблюдения, расположенных в складских помещениях.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Приорова были задержаны подозреваемые. Ими оказались 29-летний и 19-летний приезжие, работавшие в данной торговой точке. Установлено, что пока один из подозреваемых отвлекал охранника, другой в это время зашел через незапертую дверь в складское помещение и совершил хищение восьми коробок с различным товаром. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29