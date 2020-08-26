В полицию поступило сообщение о том, что в оконном проеме на 9 этаже стоит девочка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Ярославский г. Москвы помогли спасти детей из задымленной квартиры.18 августа в Отдел МВД России по Ярославскому району г. Москвы поступило сообщение от жительницы столицы о том, что в оконном проеме на 9 этаже стоит девочка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу.Прибыв на место в течение нескольких минут, полицейские вместе с сотрудниками МЧС проникли в квартиру. Обнаружив там двоих детей семи и двух лет, они вынесли их из задымленного помещения.Как выяснилось позже, мать несовершеннолетних была в отъезде, и за детьми присматривал 59-летний дедушка. Мужчина отошел в магазин за продуктами, а в это время дети включили плиту и поставили на нее сковородку. Находившаяся в ней еда подгорела, пошел дым. Испугавшись, дети открыли окно и стали звать на помощь.Позже несовершеннолетние были направлены в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616 -06 29