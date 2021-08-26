Как установлено, злоумышленница осуществляла управленческие функции в арендованном ею помещении...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией.Ранее в результате поступившей информации в квартире одного из домов на улице Земляной вал был выявлен притон. По данному адресу задержали трех приезжих девушек в возрасте от 18 до 37 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией». Из помещения изъята документация с записями и учетом рабочего времени девушек, мобильные телефоны и видеокамера.В настоящее время оперативники в одном из городов ближнего Подмосковья выявили и задержали подозреваемую в организации притона по данному адресу. Ею оказалась 27-летняя приезжая. Как установлено, она осуществляла управленческие функции в арендованном ею помещении. Злоумышленница оплачивала арендную плату, коммунальные платежи и электроэнергию, а также вела учет рабочего времени женщин, оказывающих услуги интимного характера, выдавала им заработную плату и отвечала на телефонные звонки клиентов.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60