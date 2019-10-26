В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. С короткой программой выступили спортивные пары. В лидеры вырвался российский дуэт Анастасия Бойкова – Дмитрий Козловский

В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. С короткой программой выступили спортивные пары. В лидеры вырвался российский дуэт Анастасия Бойкова – Дмитрий Козловский.Анастасия и Дмитрий получили за короткую программу оценку 76,45 балла. На втором месте канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравшие 75,50 балла. Ее одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов – третьи с результатом 73,57.Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский в прошлом сезоне заняли третье место на чемпионате России, а потом выиграли бронзовые медали чемпионата Европы.