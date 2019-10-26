Звоните и присоединяйтесь к полезному делу тел. для регистрации 8-904-252-37-37

Если вы следите за поиском пропавших людей и переживаете за их судьбу , и у вас есть желание помогать людям возвращаться домой, то вас сегодня ждут в микрорайоне Оргтруд. Там пройдут практические полевые учения. Регистрация идет уже в эти минуты. Телефон на ваших экранах, если вы еще хотите успеть.Проводит учения Поисково - спасательный отряд Лиза Алерт и Ресурсный центр по обучению и поиску людей области. Опытные инструкторы поделятся с вами своими знаниями поиска людей в природной среде. Научат работать с компасом, пользоваться туристическим навигатором, общаться в радиоэфире, взаимодействовать в поисковой цепи.Звоните и присоединяйтесь к полезному делу тел. для регистрации 8-904-252-37-37