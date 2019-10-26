Никаких американских наземных сил на северо-востоке Сирии не будет, заявил министр обороны США Марк Эспер. Однако в провинцию Дейр-эз-Зор Соединенные Штаты все-таки отправят дополнительные механизированные силы. Он должны будут защитить нефтяные месторождения от боевиков ИГ (запрещена в России).

Никаких американских наземных сил на северо-востоке Сирии не будет, заявил министр обороны США Марк Эспер. Однако в провинцию Дейр-эз-Зор Соединенные Штаты все-таки отправят дополнительные механизированные силы. Он должны будут защитить нефтяные месторождения от боевиков ИГ (запрещена в России), пишет агентство ТАСС.Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал создание на северо-востоке Арабской Республики зоны безопасности под контролем международных сил и с участием Турции и России. Эту идею ранее предложила немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Напомним, сейчас на северо-востоке Сирии работают российские военные полицейские. Они следят за порядком, обеспечивают безопасность мирных жителей и контролируют отвод курдских отрядов.