В канадском городе Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию - Skate Canada. Российский фигурист Андрей Лазукин занимает шестое место после исполнения короткой программы.

В канадском городе Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Российский фигурист Андрей Лазукин занимает шестое место после исполнения короткой программы.Судьи оценили выступление Андрея в 78,99 балла. Лидирует двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, набравший 109,60 балла. На втором месте американец Камден Пулкинен (89,05). Канадец Нам Нгуен занимает третье место (84,08).В соревнованиях танцоров Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают шестое место после ритмического танца с оценкой 71,44 балла. У Софьи Евдокимовой и Егора Базина десятый результат — 67,20 балла. Лидируют американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, набравший 83,21 балла. На втором месте канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,58). Третье место у американцев Кейтлин Гавайек и Жана-Люка Бэйкера (79,52).