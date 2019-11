Ордена за убийство - примерно так можно перевести громкий заголовок на сайте немецкой газеты Spiegel, с подачи которой европейская общественность снова заговорила о длинной руке Кремля и всемогуществе российских спецслужб. СМИ решило обнародовать якобы сенсационные результаты расследования, проведенного совместно с небезызвестными группами Bellingcat и The Insider.

"Ордена за убийство" — примерно так можно перевести громкий заголовок на сайте вроде авторитетной немецкой газеты Spiegel, с подачи которой европейская общественность сегодня, 25 ноября, снова заговорила о длинной руке Кремля и всемогуществе российских спецслужб. СМИ решило обнародовать якобы сенсационные результаты расследования, проведенного совместно с небезызвестными, прямо скажем, не в лучшем смысле, группами Bellingcat и The Insider, чтобы рассказать о покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и назначить виновных. Если коротко — вспомнили мутную историю многолетней давности, о том как предприниматель вдруг попал в больницу, порылись в каких-то базах данных и выдали шокирующий результат. Мол, все это — подрывная деятельность зловещих агентов ГРУ, которые тогда потренировались на Гебреве, а спустя годы коварно отравили пресловутых Скрипалей в Великобритании. Соответственно, в длинном тексте можно найти многочисленные упоминания "Новичка", мутные скриншоты и прочие атрибуты конспирологии.Статью про отравление бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии Bellingcat, The Insider и Spiegel, такое впечатление, друг у друга перепечатывают — каждый раз с новыми подробностями про русские спецслужбы и "Новичок" за три года до Скрипалей... А ведь отравление действительно было. В 2015-м Емельян Гебрев, его сын и заместитель чуть не умерли. Но Москва-то тут причем?"Выяснилось, что они были отравлены салатом с рукколой, уже тогда были посланы материалы для экспертизы. Было объявлено, что это препарат, который используется для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и его можно купить в любом агромагазине свободно. Много тогда писали, что причиной является борьба между болгарскими бизнесменами за возможность приобретения оборонного предприятия "Дунарит", — прокомментировал ситуацию журналист Владимир Тулин.Меняем отравленную рукколу на газ "Новичок", обычную уголовщину на "длинные руки Москвы" — вот вам новая операция страшных русских спецслужб. Тогда виновных так и не нашли. Зато теперь отравителем назначили некоего Сергея Федотова. Мол, он еще и в истории со Скрипалями отметился."Каждый раз предлагается какая-то история, компрометирующая либо Россию в целом, либо российские спецслужбы для того, чтобы нас демонизировать, чтобы у американской западной американской элиты, да и просто граждан, создавалось впечатление, что Россия самостоятельно проявляет агрессию по отношению к ним", — рассказал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.В Болгарию, по версии западных изданий, ездила целая группа ГРУшников, восемь человек. Якобы у всех были паспорта одной серии, они вместе въезжали в страну, вместе выезжали как раз в те числа, когда Гебреву становилось хуже."Понимаете, разведка целым отделением вообще-то не выезжает. Это уж если выезжает, то только ОМОН. В принципе, это обычный вброс, как я уже говорил. Идеологическая диверсия", — прокомментировал ситуацию бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр ГусакГебрев так в роль вошел, что рассказывал на болгарском телевидении, что на него охотятся "русские ниндзя". Якобы даже видео есть с камеры наблюдения, как вокруг его дома бродит какой-то мужчина в маске. Так называемые "расследователи" предполагают, что бизнесмена пытались убрать из-за того, что его концерн поставляет оружие на Украину. Но и это не выдерживает никакой критики."Если бы покушение, как они говорят, удалось, тогда бы все решили, что он умер от инсульта — концерн возглавил бы другой человек, и поставки оружия на Украину продолжились бы. Это типичная попытка найти хоть какую-нибудь причастность России к неудавшемуся покушению. Очень смешно смотрятся такие "доказательства", которые предъявляют. Честно говоря, я думал, что на Западе работают более профессиональные люди", — высказал свое мнение журналист Владимир Тулин.Болгария — бывшая страна соцлагеря, и связи остались. Так что если бы наши спецслужбы действительно там какую-то операцию проводили, то Spiegel или The Insider об этом вряд ли бы узнали."Наш премьер-министр говорил в недавнем интервью напрямую, что Владимир Владимирович знает его очень хорошо, что говорит о хороших отношениях. Так что, может быть, это какая-то попытка испортить это. В Болгарии же новый американский посол. Шпионская тема продолжается и просто так, наверное, не прекратится", — рассказал журналист Борис Анзов.Болгария ссориться с Россией не намерена, в контексте продолжения строительства "Турецкого потока" особенно. А вот западные провокаторы хоть бы про другой яд придумали, что ли. А то все "Новичок", да "Новичок". Так и самая занимательная конспирология может дать сбой.