В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили тайник с закладкой, который успела сделать подозреваемая, и изъяли сверток с веществом. Общий вес изъятого составил более 216 граммов...

Оперативники ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали девушку по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – производного N-метилэфедрона .В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Туристской улице задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных средств. При личном досмотре у девушки обнаружено и изъято 89 свертков с неизвестным веществом. Как пояснила задержанная, данные свертки предназначались для распространения путем закладок на территории округа.В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили тайник с закладкой, который успела сделать подозреваемая, и изъяли сверток с веществом. Общий вес изъятого составил более 216 граммов.Согласно результатам исследования части изъятого, материал является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56