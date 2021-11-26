В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства...

По факту публикации в сети Интернет о том, что молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники полиции проводят разбирательство.В ходе проведенных мероприятий сотрудниками московской полиции подозреваемый был задержан и доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве