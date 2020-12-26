Злоумышленник показал на экране своего мобильного телефона тестовый режим программы перевода, забрал игровую приставку и уехал с места встречи, не заплатив за товар...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 26-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничествах.Ранее в Отдел МВД России по Можайскому району г. Москвы обратилась 53-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что стала жертвой злоумышленника, решив продать игровую приставку через один из сайтов сети Интернет.На ее предложение откликнулся неизвестный мужчина, и они договорились о встрече. Когда покупатель зашел в квартиру, потерпевшая передала ему игровую приставку. Оплата за покупку должна была осуществляться путем перевода денежных средств на банковскую карту потерпевшей через «киви-кошелек». После этого неизвестный мужчина показал свой мобильный телефон, на экране которого потерпевшая увидела операцию по переводу на ее банковскую карту. Покупатель заявил, что данный перевод будет осуществлен в течение 3-5 дней. Однако никаких начислений, а также переводов на ее карту не осуществлялось, а мужчина не отвечал на звонки. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники территориального ОМВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний мужчина.Воспользовавшись доверием продавца, он показал на экране своего мобильного телефона тестовый режим программы перевода, забрал игровую приставку и уехал с места встречи, не заплатив за товар, а затем перестал выходить на связь. Имущество он продал, а денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.Аналогичным способом он обманул еще одну 43-летную жительницу района.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93