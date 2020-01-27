Пропавшую шесть дней назад мать двоих детей нашли мертвой на кладбище в Подмосковье, сообщила сестра 29-летней Оксаны Моргуновой.

Пропавшую шесть дней назад мать двоих детей нашли мертвой на кладбище в Подмосковье, сообщила сестра 29-летней Оксаны Моргуновой.Женщина исчезла около 17 часов 20 января, после того, как прошла через проходную Горбуновской фабрики в Хотькове. По данным родственников, она должна была отправиться в детский сад за младшей дочкой, но так и не появилась на пороге.Опрошенные очевидцы утверждают, что Оксану недалеко от автобусной остановки ждала какая-то девушка, но ее никто не опознал.На протяжении шести дней пропавшую искали полицейские и волонтеры, ее тело обнаружили вечером 26 января на кладбище в Хотькове. По неподтвержденным данным, у нее обнаружили черепно-мозговую травму, но точную причину смерти установит экспертиза.