Злоумышленница, находясь в квартире у пенсионерки и отвлекая ее разговорами, похитила у пожилой женщины 970 тысяч рублей...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержана подозреваемая в краже денежных средств у 83-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с сообщением о краже обратилась 83-летняя москвичка. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру позвонила незнакомая женщина, которая представилась врачом из социальной медицинской организации. Женщина предложила проконсультировать пенсионерку по имеющимся у нее хроническим заболеваниям, на что та согласилась и впустила ее в свое жилище. После долгой беседы они попрощались. Вскоре после ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 970 тысяч рублей, о чем незамедлительно сообщила в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 38-летняя приезжая. Как установлено, злоумышленница под предлогом размена крупной купюры приметила, где в квартире хранятся денежные средства. После этого, отвлекая пенсионерку разговорами, она совершила тайное хищение имеющейся у пожилой женщины суммы. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следователем отдела МВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У следствия есть основания полагать, что данный эпизод не единственный в противоправной деятельности злоумышленницы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73