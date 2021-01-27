Потерпевшая сообщила, что из квартиры в Береговом проезде, в которой она проживает, пропали денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 28-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств.В полицию с заявлением обратилась 25-летняя женщина. Она сообщила, что из квартиры в Береговом проезде, в которой она проживает, пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже.Установлено, что злоумышленница – знакомая потерпевшей, воспользовалась тем, что заявительницы не было дома и, имея свободный доступ в ее квартиру, похитила денежные средства, которыми воспользовалась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93