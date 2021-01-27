При личном досмотре гражданина полицейские обнаружили и изъяли 35 свертков с героином, общей массой около 80 граммов...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Южнопортовому району задержан 34-летний приезжий, подозреваемый в попытке сбыта наркотического средства – героина.В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками ППСП ОМВД России по Южнопортовому району на улице Петра Романова задержан 34-летний приезжий. При личном досмотре гражданина обнаружено 35 свертков с порошкообразным веществом общей массой около 80 граммов, которые задержанный расфасовал по пакетикам для дальнейшего распространения через сеть Интернет путем раскладки тайников на территории Москвы. Свой преступный умысел злоумышленник не успел довести до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – героином.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18