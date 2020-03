Высшие должностные лица, входящие в кабинет в администрации Трампа, приготовили новые меры по ограничению глобальных поставок чипов китайской компании Huawei Technologies

Высшие должностные лица, входящие в кабинет в администрации Трампа, приготовили новые меры по ограничению глобальных поставок чипов китайской компании Huawei Technologies, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.В соответствии с готовящимися изменениями, иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию, прежде чем продавать определенные чипы Huawei.Один из источников сообщил, что изменение правил направлено на ограничение продажи сложных чипов Huawei, а не старых, широко доступной полупроводниковой продукции для потребительской электроники.Так как большинство оборудования для производства чипов, используемых во всем мире, полагается на американские технологии, изменение будет представлять собой расширение органа экспортного контроля, что, по мнению некоторых экспертов, может не понравиться американским союзникам.Европейские партнеры и чиновники итак в значительной степени игнорировали настойчивые требования США, которые стараются всеми силами не допустить крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования до участия в развертывании в США сетей 5G.Споры между Huawei и различными американскими ведомствами не утихают и по сей день. Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, который запрещает использования федеральных бюджетных средств на закупку оборудования у телекоммуникационных компаний, признанных угрозой национальной безопасности, как, например, корпорация Huawei.Чиновники из администрации президента Дональда Трампа продолжают призывать европейских союзников прекратить вести дела с Huawei в связи с утверждениями о том, что компания управляется Коммунистической партией Китая, а потому подозревается в шпионаже. Huawei всегда отрицала эти обвинения.Несмотря на то что администрация Трампа оказывает давление на европейские страны, чтобы те прекратили использовать оборудование Huawei Technologies Co., китайский телекоммуникационный гигант увеличивает свое присутствие в Европе, подав в прошлом году больше заявок на патенты, чем любая другая компания.Согласно отчету Европейского патентного ведомства компания Huawei подала 3524 патентные заявки. Для сравнения, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. подал 2 858 заявок. Две трети заявок Huawei были поданы в области цифровых коммуникаций, куда включены и технологии, использующиеся для построения и функционирования мобильных сетей пятого поколения, известных как 5G.Неясно, подпишет ли президент Дональд Трамп изменение правил. По данным инсайдеров, он уже выступил против предложения в прошлом месяце.Решение было принято, когда американские чиновники из различных ведомств встретились и договорились о оправках к Foreign Direct Product Rule — правилам по контролю за товарами, произведенными за рубежом, но содержащими компоненты, технологии или ПО американского происхождения.Действующие правила распространяются на произведенную за рубежом продукцию, в котором доля технологий американского производство в денежном исчислении достигает или превышает 25%. В разработанных поправках, предположительно, речь идет о снижении порога до 10%. Новые ограничения позволят США полностью отрезать Huawei от импорта чипов и полупроводниковых партнеров в других странах.Недавно основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal предположил, что США будут продолжать увеличивать давление, а потому Huawei необходимо разработать новые технологии до того, как это произойдет.Вместе с тем Жэнь также отметил, что полная деамериканизация будет невозможна, так как Huawei является основным клиентом у многих американских фирм. Жэнь считает, то из-за разрывая отношения, которые сложились в результате глобализации, пострадавшими будут обе стороны.Жэнь Чжэнфэй уверен, что Huawei сможет справиться с кризисом. "Ни санкции США, ни пандемия не оказали на нас серьезного влияния", — сказал Жэнь . "Мы считаем, что воздействие минимально, и мы сможем его преодолеть".