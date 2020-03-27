Проживающий в Лондоне писатель Борис Акунин сообщил в своем Фейсбуке, что валяется с модной болезнью, и поэтому забросил соцсети. При этом он написал, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса, призвав читателей не паниковать.

Проживающий в Лондоне писатель Борис Акунин (настоящая фамилия Чхартишвили) сообщил в своем "Фейсбуке", что "валяется с модной болезнью", и поэтому забросил соцсети."Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", — написал он в своем сообщении и добавил, что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса"."Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", – посоветовал Акунин своим читателям.Борис Акунин стал особо известен после выхода книг о приключениях сыщика Эраста Фандорина. По некоторым его романам сняты кинофильмы.Ранее проживающая в Лондоне актриса Ольга Куриленко, сыгравшая в одном из фильмов девушку Бонда, сообщила, что была заражена коронавирусом, но уже выздоровела.