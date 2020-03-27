Состояние народного артиста России Льва Лещенко улучшилось. Подробности о самочувствии исполнителя рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Состояние народного артиста России Льва Лещенко улучшилось. Подробности о самочувствии исполнителя рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.На настоящий момент Лев Лещенко не нуждается в высокой кислородной поддержке. Течение заболевания артиста дает надежды на благоприятное завершение и хороший исход, отметил Михаил Мурашко.Министр здравоохранения выразил благодарность коллегам, поскольку их усилия привели к положительным результатам, сообщает "Интерфакс". Благодаря действиям медиков состояние артиста улучшилось. "Это не может не радовать", — отметил Мурашко.Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в Коммунарку. Как сообщалось изначально, у них диагностировано воспаление легких.Ряд СМИ рассказали, что у артиста обнаружили коронавирус, в связи с чем он якобы находится в тяжелом ситуации. Кроме того, речь шла об отеке легких.Друг артиста, юморист Владимир Винокур ранее призвал никого не слушать и заверил, что жизнь Лещенко в безопасности.