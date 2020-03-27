В Москве лабораторные исследования на коронавирус совершенно бесплатно проводятся в Противочумном центре Роспотребнадзора. Об этом в эфире программы 60 минут сообщил директор этого центра Антон Лопатин. Он также рассказал, кто может обратиться в этот центр, и как быстро возможно сдать тест на коронавирус.

В Москве лабораторные исследования на коронавирус COVID-19 совершенно бесплатно проводятся в Противочумном центре Роспотребнадзора. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил директор этого центра Антон Лопатин. Он также рассказал, кто может обратиться в этот центр, и как быстро возможно сдать тест на коронавирус."Контингенты риска, которые определены оперативным штабом и руководителем Роспотребнадзора, подлежат обследованию на коронавирус. Те контингенты, которым необходимо оказание помощи, должны обратиться к медицинским работникам. Они определяют необходимость проведения исследований и забирают материал с соблюдением правил биологической безопасности. Этот материал доставляется в специальные лаборатории", — пояснил Лопатин.По словам специалиста, на данный момент Противочумный центр по решению руководителя Роспотребнадзора усилен специализированными противоэпидемическими бригадами, которые обеспечивают полную линейку лабораторных исследований на коронавирус. Сейчас происходит дооснащение лабораторным оборудованием и расходными материалами.Как подчеркнул директор учреждения, напрямую в Противочумный центр обращаться не надо."Медицинские работники знают логистику, правила биологической безопасности и процедуру обследований. Они могут правильно забрать материал и организовать доставку в определенные лаборатории на исследование", — заключил Антон Лопатин.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что теперь проверка тестов на коронавирус будет производиться быстрее. Кроме лаборатории в Новосибирске этим начал заниматься и Противочумный центр в Москве. А со следующей недели определять, действительно ли человек инфицирован, начнут еще 15 научных учреждений Роспотребнадзора по всей стране.По последним данным, за сутки новые случаи заболевания зарегистрированы в 18 российских регионах. Общее число заразившихся в стране увеличилось на 182 и составило 840 человек.