Киев блокирует решения контактной группы по Донбассу, заявил полпред России Борис Грызлов. Он сделал свое заявление по итогам очередного заседания, которое прошло в режиме видеоконференции.

Киев блокирует решения контактной группы по Донбассу, заявил полпред России Борис Грызлов. Он сделал свое заявление по итогам очередного заседания, которое прошло в режиме видеоконференции.По его словам, украинская делегация не стала согласовывать ни списки по обмену пленными, ни новые участки разведения сил, а также отказалась принимать дополнительные меры по прекращению огня. Хотя ранее предварительные договоренности были, напоминает телеканал "Россия 24". И Донецк, и Луганск подтвердили свою готовность в этих вопросах.Кроме того, Грызлов отметил, что представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции. По сути, этот раунд переговоров стал шагом назад.