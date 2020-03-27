Huawei анонсировала собственную голосовую помощницу по имени Celia

Компания Huawei анонсировала собственную голосовую помощницу по имени Celia. Умеет она все то же самое, что "Ассистент" Google или Apple Siri: звонить и отправлять сообщения, включать музыку, планировать события в календаре, зачитывать прогноз погоды и ставить будильник.Чтобы активировать новую функцию, нужно задержать кнопку питания на секунду и сказать Hey Celia. На сайте Huawei говорится, что пока ассистентка понимает только английский, французский и испанский языки, и доступна в Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мексике и Колумбии.Как отмечает Engadget, Celia - это международная версия китайской помощницы Xiaoyi. Когда её запустят в России, не уточняется.Celia выйдет вместе с EMUI 10.1 и тройкой флагманских смартфонов, анонсированных сегодня (Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+). Релиз запланирован на 7 апреля.Помимо ассистентки, в новой версии Android-оболочки появится улучшенный режим разделения экрана, приложение MeeTime для видеозвонков и стриминга с других устройств (например, экшн-камер), а также возможность перебрасывать файлы и принимать звонки на компьютерах (по аналогии с функцией Handoff в iOS/macOS).