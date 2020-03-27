Новым главой Норвежского фонда национального благосостояния назначен Николай Танген, говорится в сообщении крупнейшего в мире суверенного инвестиционного фонда.

Новым главой Норвежского фонда национального благосостояния назначен Николай Танген, говорится в сообщении крупнейшего в мире суверенного инвестиционного фонда.До сих пор Танген возглавлял инвестиционную компанию AKO Capital, которую он основал в 2005 году.Танген назначен новым генеральным директором Norges Bank Investment Management. Это подразделение центрального банка, которое инвестирует доходы от нефтегазовой промышленности Норвегии в иностранные акции, облигации и недвижимость.Уходящий глава нефтяного фонда Норвегии Ингве Слингстад в октябре 2019 года объявил, что уходит в отставку после 12 лет на этом посту.Норвежский фонд также сообщил в четверг, что с начала года он потерял 1,33 триллиона норвежских крон ($124 миллиарда), поскольку пандемия коронавируса спровоцировала обвал на фондовых рынках.Фонд потерял около 16%, почти полностью растеряв 20%-ю прибыль, полученную в прошлом году.Сейчас объем фонда составляет $930 миллиардов по сравнению с более чем $1 триллионом в конце прошлого года.Фонд является одним из крупнейших в мире акционеров. Он инвестировал примерно в 9 тысяч компаний по всему миру.