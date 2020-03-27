Начал работу штаб по оказанию помощи москвичам старше 65, которые находятся на строгом домашнем режиме. Он создан в новом кол-центре, который открылся на ЗИЛе. Звонки здесь принимают больше 270 сотрудников.

Начал работу штаб по оказанию помощи москвичам старше 65, которые находятся на строгом домашнем режиме. Он создан в новом кол-центре, который открылся на ЗИЛе. Звонки здесь принимают больше 270 сотрудников.Пенсионеры и горожане с хроническими заболеваниями могут получить социальную и психологическую помощь — достаточно набрать телефон горячей линии +7-495-870-45-09. Все это — ради того, чтобы москвичи, которые находятся в группе особого риска по коронавирусу COVID-19, могли не выходить из дома."Это вопросы, связанные с доставкой лекарств, питанием, обслуживанием, выдачей больничных листов тем, кто перешел с работы на больничный, в том числе и доставка топлива на дачи, если они уехали на дачные участки. Сейчас идет вал звонков, связанных с работой общепита и торговли", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.