В Москве открылся новый call-центр, где можно получить информацию о распространении коронавируса COVID-19 и борьбе с инфекцией. Весь московский регион готовится перейти на особый режим. Не будут работать тысячи организаций и общественных мест, но это не каникулы, а средство остановить угрозу.

В Москве открылся новый call-центр, где можно получить информацию о распространении коронавируса COVID-19 и борьбе с инфекцией. Весь московский регион готовится перейти на особый режим. Не будут работать тысячи организаций и общественных мест, но это не каникулы, а средство остановить угрозу. Какой порядок будет действовать в Москве и Подмосковье в ближайшие дни?В МФЦ теперь можно получить только те услуги, которые не предоставляют в электронном виде, но только по предварительной записи. К новому режиму работы готовятся и другие предприятия, учреждения и частные компании."Президентом было принято решение о недельных каникулах. Для того, чтобы усилить эффект от этого решения, мы дополнительно ввели ограничения по работе торговых центров, центров развлечения, ключевых, главных парков культуры и предприятий общепита", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.Закрыты будут все магазины, кроме продуктовых. Прекратят принимать посетителей кафе и рестораны. При этом сервисы по доставке еды продолжат работу. Власти призывают активнее пользоваться этой услугой, в том числе заказывать доставку продуктов и лекарств."Сегодня утром вышел указ мэра, в котором определены те предприятия, которые должны будут прекратить работу 28 марта на неделю. Собственно говоря, ключевой момент в этом указе, что этот указ не распространятся на дистанционную торговлю. Все онлайн-компании, которые работают на территории Москвы, продолжат работу. И спокойно смогут доставлять товары своим потребителям", — подчеркнул глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Дистанционная доставка остается, продуктовые магазины у дома и аптеки тоже будут открыты, чтобы вы всегда могли купить нужные продукты и лекарства. Самое безопасное сейчас — быть дома, чтобы поберечь себя и своих близких", — призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ограничения не касаются автозаправочных станций и аптек. Закрыться могут лишь те аптечные пункты, что расположены в торговых и бизнес-центрах."Лекарства есть в достаточном количестве, а аптеки, осознавая свою социальную ответственность, будут работать так же, как и работали, каждый день", — заверяет член общественной палаты города Москвы, председатель координационного совета РААС Евгений Нифантьев.На особый режим работы перейдут стоматологические клиники. Все записи сейчас отменяют."Будет работать дежурный врач — принимать только пациентов с острой болью", — добавляет врач-стоматолог Ануш Оганесян.Закрыты будут все крупные городские парки, в том числе ВДНХ, Парк Горького, Царицыно и Зарядье. А кроме того — развлекательные центры, библиотеки, кинотеатры, ночные клубы. Для школьников начальных классов и воспитанников детских садов оставят дежурные группы. Медицинские учреждения, транспортные компании, операторы связи, банки и коммунальные службы будут работать в обычном режиме. Действие транспортных льгот для пенсионеров и школьников временно приостанавливается.С любыми вопросами о карантине можно звонить на телефон горячей линии — 26 марта в Москве открыли еще один call-центр.Если еще недавно звонки горожан принимали сто операторов, то теперь их почти в четыре раза больше. И никто даже минуты не сидит без дела. Сюда уже поступило около пятнадцати тысяч заявок на доставку продуктов и льготных лекарств. Кроме того, звонят и просто за психологической помощью.Бригада профессиональных психологов работает круглосуточно."Звонят в связи с тем. что невозможно сделать то, что было запланировано, что остались пожилые люди в одиночестве, которых невозможно навестить", — рассказывает о сути звонков психолог московской службы психологической помощи населению Екатерина Шапурова.Здесь же оформляют больничные работающим пенсионерам. И сюда же обязательно должны позвонить хронические больные, которым положена компенсационная выплата."Необходимо обратиться в call-центр по телефону 8-495-870-45-09 и заявить о необходимости выплаты, обозначить хроническое заболевание. Дальше происходит проверка сведений по данным, которые нам предоставляются Федеральным фондом медицинского страхования. И проводятся выплаты", — рассказывает о порядке денежных выплат в условиях нерабочей недели замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.Власти подчеркивают: предстоящая нерабочая неделя — это не выходные, а серьезные меры предотвращения распространения вируса.