Москва окажет материальную помощь всем пожилым горожанам, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции, заявила заместитель мэра Москвы, курирующая социальные вопросы Анастасия Ракова в интервью каналу Россия 1.

Москва окажет материальную помощь всем пожилым горожанам, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции, заявила заместитель мэра Москвы, курирующая социальные вопросы Анастасия Ракова в интервью каналу "Россия 1"."Принято решение об оказании разовой материальной помощи в размере 4 тысяч. При этом первые две тысячи мы уже оплатили. в инициативном порядке. 1,6 миллиона человек 25 марта на карту получили эти деньги. А вот оставшиеся две тысячи мы заплатим тогда, когда убедимся, что по окончании карантина люди карантин не нарушали", — пояснила заммэра Москвы в московском правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Московские лаборатории будут ежедневно проводить до 13 тысяч тестов на коронавирус COVID-19, также пообещала Анастасия Ракова. Ранее такое право имели только федеральные лаборатории. Теперь к ним подключатся девять московских центров. Уже сейчас за сутки в российской столице проводятся около 4 тысяч анализов. Но мощности постепенно нарастают."Увеличение количества людей, которые подлежат тестированию на коронавирус, — обязательное условие, и это обязательный шаг к тому, чтобы вирус перестал распространяться", — добавила Ракова.Полностью интервью вице-мэра Москвы Анастасии Раковой смотрите 26 марта в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" в 23 часа 10 минут.26 марта в Москве выявили 136 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся возросло с 410 до 546 человек. Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. Сейчас в миру количество смертей от коронавирусной инфекции превысило 22 тысячи. Заболели более 487 тысяч землян.В России 26 марта 840 случаев заражения, из них более 180 новых. Двое пациентов скончались от коронавирусной пневмонии, а 38 человек уже излечились.