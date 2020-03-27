Глава саратовского баскетбольного клуба Автодор Владимир Родионов сообщил, что руководство Единой лиги ВТБ приняло решение завершить сезон, который был прерван 13 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что чемпионат возобновится 10 апреля.

Глава саратовского баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов сообщил, что руководство Единой лиги ВТБ приняло решение завершить сезон, который был прерван 13 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что чемпионат возобновится 10 апреля."Полчаса назад решили, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому ранее Континентальной хоккейной лигой. Оно, думаю, во многом повлияло на Единую лигу", – цитирует Родионова РИА Новости.Позже с заявлением выступил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, сказав, что решение по турниру будет принято 27 марта.Ранее таллинский "Калев" принял решение досрочно завершить регулярный чемпионат Единой лиги из-за пандемии коронавируса.