В четверг, 26 марта, Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о том, что Австралия стала страной, которая в 2022 году примет Кубок мира по баскетболу среди женщин.

В четверг, 26 марта, Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о том, что Австралия стала страной, которая в 2022 году примет Кубок мира по баскетболу среди женщин."Россия и Австралия стали финалистами, претендующими на право проведение мирового первенства, – говорится на официальном сайте FIBA. – Решение было приняло центральным советом на специальной видеоконференции, на которой оба кандидата представили свои презентации".