Турнир претендентов ФИДЕ решено приостановить в целях безопасности. Такое решение Международной шахматной федерации сегодня пришлось принять из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает ГТРК Урал.

Турнир претендентов ФИДЕ решено приостановить в целях безопасности. Такое решение Международной шахматной федерации сегодня пришлось принять из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает ГТРК "Урал".Как известно, соревнования начались в Екатеринбурге 16 марта. Причем с самого начала они проходили без присутствия зрителей. Семь туров участники успели сыграть. Прекращение соревнований связано, в том числе, с введением запрета на авиасообщение России с другими странами с 27 марта.Так как участникам сложно будет вернуться домой, организаторы приняли решение перенести игры до лучших времен. Правда, определенные даты назвать пока сложно, они будут зависить от ситуации с коронавирусом.Уточняется, что соревнования будут продолжены с 8 тура. На данном этапе у игр было два лидера: россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.