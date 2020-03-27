Работники авиакомпаний, включая бортпроводников, обеспокоены своим финансовым будущим, поскольку авиационная отрасль практически остановилась во всем мире из-за вспышки коронавируса, передает South China Morning Post.

Работники авиакомпаний, включая бортпроводников, обеспокоены своим финансовым будущим, поскольку авиационная отрасль практически остановилась во всем мире из-за вспышки коронавируса, передает South China Morning Post.Многие из этих работников в Сингапуре делают все возможное, чтобы восстановить потерянный доход, поскольку им пришлось сократить свое рабочее время. Например, компании "Сингапурские авиалинии" (SIA) пришлось остановить почти все полеты."Сколько я получу за месяц, зависит только от (количества) моих рейсов. Так что с отменой многих рейсов это сравнимо с тем, что я получаю только свою базовую (зарплату), которая не является устойчивой", — сказала одна из 25-летних стюардесс SIA, пожелавшая остаться неизвестной.Она подала заявку на неоплачиваемый отпуск, потому что шансы на вызов на рейс в этот период "крайне маловероятны", и теперь рассматривает возможность помощи своей родственнице, которая управляет продовольственным киоском.Другой бортпроводник, который работает в иной авиакомпании, но тоже базируется в Сингапуре, сказал, что он перешел на неполный рабочий день в магазине розничной торговли, где он работает три раза в неделю.29-летний сотрудник начал работать, после того как заметил, что его потери составляют от 50% до 80% от его обычного ежемесячного дохода в размере около $3500 в месяц. Он добавил, что в нормальный месяц он будет работать в среднем 16 дней, но в марте работал только шесть.Ранее в компании SIA объявили, что сократят 96% своих мощностей до конца следующего месяца и 138 самолетов SIA и SilkAir останутся в ангарах из общего количества в 147 самолетов.Меры по сокращению расходов могут затронуть до 10 тысяч сотрудников. Генеральный директор SIA Го Чун Фонг сказал, что пандемия коронавируса может быть "самой большой проблемой", с которой столкнулась SIA Group.Другие авиакомпании по всему миру ответили на пандемию аналогичным образом. Дубайская авиакомпания Emirates заявила, что сократит свои перелеты с обычных 159 до 13 и сократит базовые оклады для большинства сотрудников на 25-50% в течение трех месяцев.50-летний главный бортпроводник, проработавший в SIA 27 лет, сказал: "SARS (атипичная пневмония) был не так плох. Тогда полеты были отменены только в Китай, но не с остальным миром. Мы были тогда напуганы, но не так сильно, как сейчас". Он также отказался от упоминания своего имени.Обычно он работал около 20 дней в месяц, но сейчас работает от шести до восьми дней.