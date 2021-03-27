Инспекторы ГИБДД Северо-Восточного округа столицы установили личности граждан, грубо нарушивших Правила дорожного движения.

«В рамках мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором двое мужчин на автомашине «Лада Гранта» создают помехи движению других транспортных средств.Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.Сотрудниками полиции при участии Росгвардии указанная автомашина была остановлена на 87-м километре МКАД. Водитель и пассажир доставлены в ОМВД России по району Бибирево.В отношении нарушителей Правил дорожного движения составлено семь административных материалов, в том числе по статьям 12.5, 12.37, 20.25, 12.20 и 12.6 КоАП РФ.Транспортное средство задержано и перемещено на специализированную стоянку», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк