Из-за стихийной парковки на улице Василисина во Владимире отменили ремонт теплосетей Напомним, что...

Из-за стихийной парковки на улице Василисина во Владимире отменили ремонт теплосетейНапомним, что 27 марта 2024 года в районе улицы Василисина, 15 планировался ремонт теплосетей.Владимирский филиал «Т Плюс» вынужден отменить ремонтные работы из-за расположенной на газоне и в охранной зоне тепловых сетей стихийной парковки."Согласно действующим нормативным документам, за порядок удаления постороннего автотранспорта с места производства работ отвечают сотрудники ЕДДС и ГИБДД, которые на данный момент не отреагировали на запрос компании «Т Плюс» обеспечить возможность проведения ремонта оборудования тепловых сетей", - сообщается на официальном сайте компании.Расположение незаконных построек, парковок автотранспорта в охранной зоне тепловой сети может повлечь нарушения в нормальной работе тепломагистралей, их повреждение, несчастные случаи, а также препятствует работам по ремонту и реконструкции трубопроводов.Парковка на газонах влечет за собой наложение административного штрафа.Владимирский филиал "Т плюс" просит жителей убрать автотранспорт по данному адресу, мешающий проведению ремонтных работ.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений