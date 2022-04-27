Автомобильное движение будет временно ограничено на Лыбедской магистрали в субботу, 30 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения спортивного

Автомобильное движение будет временно ограничено на Лыбедской магистрали в субботу, 30 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения спортивного праздника, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 30 апреля с 07:30 до 15:00 ограничат движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на участке от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе. Автотранспорт будет