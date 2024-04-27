Прошлогодний рост числа отравлений спиртосодержащей продукцией остановился.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе с января по конец марта 2024 года снизилось количество острых отравлений спиртосодержащей продукции. Сведения получены из больниц, о летальных случаях сообщает Бюро судмедэкспертизы.Экстренные случаи практически не уменьшились по сравнению с 2023 годом: 100 против 102. Летальные исходы тоже не изменились: 65 против 64. Надзорное ведомство отмечает, что 66% случаев отравления алкоголем приходится на мужское население региона.Среди районов Владимирской области по числу отравлений первое место занимает Гусь-Хрустальный, в котором произошло с начала года 24 инцидента и семь из них с летальным исходом. Второе место взял Ковровский район, там отравилось 18 человек и из них 16 скончались. На третьем месте надзорное ведомство расположило региональную столицу с 17 случаями отравления, среди которых девять – смертельные.