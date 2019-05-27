В этом году на экзамены придут более 6 тысяч выпускников

В этом году на экзамены придут более 6 тысяч выпускниковДля сдачи ЕГЭ во Владимирской области открыли 55 пунктов, оборудованных видеокамерами, металлоискателями и другой необходимой техникой.Самым популярным экзаменом среди выпускников (не считая русского языка и математику) стало обществознание – его сдают 3,2 тысяч 11-классников. Вторым по популярности экзаменом стала физика – ее сдают около 1,3 тысяч выпускников. Почти столько же решили сдавать биологию. Четвертое место заняла история – её будут сдавать чуть больше тысячи школьников.Меньше всего выпускников решили сдавать китайский язык – ещё зимой такое желание изъявил всего один школьник.