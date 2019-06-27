Сразу три района Иркутской области охвачены паводками. Затоплены целые улицы городов и деревень. В опасной зоне оказался и Тофаларский заповедник. Местное управление МЧС уже вывезло детей из летних лагерей. Подготовлены пункты временного размещения на случай массовой эвакуации жителей.

Сразу три района Иркутской области — Нижнеудинский, Тайшетский и Черемховский — охвачены паводками. Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень. В опасной зоне оказался и Тофаларский заповедник. Местное управление МЧС уже вывезло детей из летних лагерей. Подготовлены пункты временного размещения на случай массовой эвакуации жителей.В поселке Соляная в Иркутской области люди второй день сидят на крышах своих домов. Затоплены практически все жилые постройки, огороды, подвалы. Жители остались без еды, связи, электроэнергии."Никак не готовим еду. Света нет, как мы можем ее готовить?", — говорит местная жительница.Полностью ушли под воду центральный магазин, остановка, из воды изредка виднеются крыши автомобилей.Обыкновенная деревянная лодка с мотором — это единственное транспортное средство на сегодняшний день. Люди могут добираться до своих домов, спасать личное имущество. А человек, который управляет лодкой, неоднократно лично спасал людей с крыш, в том числе несовершеннолетних."Вон там я двоих детей снял, с центра поселка", — делится управляющий лодкой.Специалисты оказывают помощь местным жителям. Основная масса собралась на горе, там разбили лагерь. Те, кто смелее, остались на крышах своих домов в надежде, что вода скоро уйдет."Запас питьевой воды, еда, и вот крыша — единственное спасение. Сделали лестницу, сейчас полезем на крышу спасаться", — делится жительница Иркутской области.Тревожные вести пришли из заповедного поселка Алыгджер в Тофаларии. Это закрытая местность, куда можно добраться только по воздуху. Там проживает малочисленный народ тофалары. Сейчас поселок тоже под угрозой затопления, там поднялась река Уда.