Одна из мер поддержки во время пандемии - материальная помощь детям. По указу президента каждый мог оформить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка до 16-ти лет. Например, в Самарской области 95 процентов подавших такие заявления выплаты уже получили. И могут получить еще раз - за июль.

Одна из мер поддержки во время пандемии — материальная помощь детям. По указу президента каждый мог оформить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка до 16-ти лет. Например, в Самарской области 95 процентов подавших такие заявления выплаты уже получили. И могут получить еще раз — за июль.Юлия Ежова сейчас работает, но не в офисе, а на удаленке, поэтому больше проводит времени со своими детьми. Их у нее четверо, воспитывает их одна. Прогулки всей семьей в Самарской области, благо, уже разрешены.В прошлом месяце женщина получила дополнительную выплату — на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. По новому указу президента России такая же сумма семье положена еще и в июле, так что режим самоизоляции не ухудшил, а, скорее, стабилизировал их финансовое положение."Это огромная финансовая поддержка для наших ребятишек. Я лично очень ощутила, и эта поддержка для меня очень кстати, вовремя. Деньги направили на приобретение одежды и обуви для предстоящего учебного года", — говорит мама четверых детей.Поддержка семей с детьми в России началась с апреля. Тогда президент утвердил ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единоразово – 10 тысяч семьям с детьми от 3 до 16 лет. В июле выплаты продолжат, но теперь и сумма для всех одинаковая.Управляющая отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева поясняет: "Новая выплата в 10 тысяч рублей положена всем детям — от рождения до 16 лет. Предельный срок исполнения 16 лет — 30 июня текущего года".В семье Елены Абдуллалиевой — двое детей. У старшего мальчика диагноз — ДЦП. Основной бюджет семьи уходит на лекарства и реабилитацию. "У нас расходы не только на коммуналку, одежду и питание, как всегда, но еще и на лекарства, реабилитацию, лечение. И нам эти деньги очень пригодились, особенно в трудные времена", — говорит Елена.Уже получили дополнительные выплаты за период с апреля по июнь 95 процентов семей Самарской области. Денежные средства выделены на полмиллиона детей. Чтобы получить их в июле, дополнительно ничего оформлять не нужно — перечисление будет производиться автоматически уже с начала следующего месяца.