Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается приехать в Россию и продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Ранее они беседовали в Брегансоне.

Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается приехать в Россию и продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Ранее они беседовали в Брегансоне.Главы государств обсудят безопасность в Европе, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, климат, таяние вечной мерзлоты в Арктике, написал Макрон в "Твиттер".Макрон собирался приехать в Москву на День Победы 9 мая, но поездка из-за сложной эпидемиологической ситуации отменилась. Приглашение Путина осталось в силе.Переговоры в Брегансоне состоялись в 2019 году. Приглашение Макрона посетить его летнюю резиденцию связывали с его же желанием воссоединить Россию с Европой.