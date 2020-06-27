Правительство России одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет.

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет. Как сообщается на портале правительственной информации, граждане РФ получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Средствами из резервного фонда кабинета министров в размере 270 миллиардов рублей будет распоряжаться Минфин.Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин в обращении к нации 23 июня.Ранее Министерство труда отклонило предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой об увеличении возраста получателей выплаты до 18 лет. Как рассказала Кузнецова в пятницу, к ней обращались "тысячи россиян" с подобной просьбой. Хотя в Госдуме и Совфеде поддерживают расширение диапазона возраста, в Минтруда считают, что у молодых людей после 16 лет больше возможностей трудоустроиться.По словам Кузнецовой, такая позиция Минтруда "вызывает сожаление и устроить не может".В ряде регионов главы самостоятельно определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. "Это решение нужно поддерживать и распространять", — заключила Кузнецова.