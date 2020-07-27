По словам потерпевшего, неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего сделал несколько выстрелов...
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 36-летнего мужчину по подозрению в хулиганских действиях.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 24-летний молодой человек. По его словам, когда он выполнял строительные работы в одном из домов в пос. Десеновское, из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив, неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. С полученным ранением в область спины заявитель был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель столицы.
При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят предположительно пневматический пистолет, который отправлен на исследование.
По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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