По словам потерпевшего, неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего сделал несколько выстрелов...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 36-летнего мужчину по подозрению в хулиганских действиях.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 24-летний молодой человек. По его словам, когда он выполнял строительные работы в одном из домов в пос. Десеновское, из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив, неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет. С полученным ранением в область спины заявитель был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель столицы.При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят предположительно пневматический пистолет, который отправлен на исследование.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79