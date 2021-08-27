При проведении личного досмотра обнаружено и изъято 53 свертка с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 100 граммов...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейские получили информацию о том, что 23-летний приезжий из ближнего зарубежья может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан на Бирюлевской улице. При проведении личного досмотра обнаружено и изъято 53 свертка с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве